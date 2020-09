Rennes courtise Diego Godin

Diego Godin, l’expérimenté défenseur uruguayen de 34 ans, n’a pas donné satisfaction lors de sa première saison en Italie, lui n’a joué qu’un nombre réduit de rencontres (16) et qui ne serait plus en odeur de sainteté en Lombardie. L'expérience du vétéran uruguayen plairait néanmoins beaucoup au Stade Rennais, qui serait disposé à effectuer une approche sur l’ancien joueur de l'Atlético Madrid selon une indiscrétion signée du journaliste italien réputé Gianluca Di Marzio. Ce dernier va même jusqu'à affirmer qu'un contact entre la formation bretonne et le défenseur uruguayen aurait déjà été effectué. Attention à ne pas s'enthousiasmer trop vite cependant, car Diego Godin est encore lié à l'Inter pour les deux prochaines saisons et dispose d'émoluments conséquents, ce qui pourrait refroidir les velléités de Rennes. Affaire à suivre...