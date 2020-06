[COMMUNIQUÉ]

Le Stade Rennais traverse une période mouvementée en coulisses. Après l'arrivée du président délégué Nicolas Holveck et celle, très commentée, du nouveau directeur sportif Florian Maurice, le club breton a enregistré deux nouveaux renforts dans son organigramme, ce jeudi : Philippe Bizeul, qui intègre le staff technique de Julien Stéphan, et Jérôme Bonnissel, nouveau directeur de la cellule de recrutement.



"Le Stade Rennais F.C. est heureux d’accueillir deux nouveaux collaborateurs dans ses rangs, a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué officiel. Auparavant entraîneur adjoint de l’équipe réserve de l’Olympique Lyonnais, Philippe Bizeul, 49 ans et originaire de Fougères, va retrouver le Stade Rennais F.C. où il a exercé pendant 13 ans au centre de formation du club en tant qu’éducateur entre 1993 et 2006. Il a ensuite été l’entraîneur adjoint des clubs de Tours, Valenciennes, Le Havre et Lorient. Dès lundi, il intègrera le staff de l’équipe première en qualité d’entraîneur adjoint. Jérôme Bonnissel, 47 ans et ancien joueur de Montpellier, La Corogne, Bordeaux, Glasgow, Fulham et Marseille, est le nouveau responsable du recrutement du Stade Rennais F.C. Bienvenue au Stade Rennais F.C. Messieurs !", a conclu le club breton.