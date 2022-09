Une prolongation bienvenue. Le futur de Benjamin Bourigeaud au Stade Rennais a longtemps été une source d'incertitude durant la période du mercato estival d'autant que, selon L'Equipe, le milieu de terrain présent au club depuis 2017 avait songé à une nouvelle aventure ailleurs après un exercice 2021-2022 consistant. Toutefois, à un an du terme de son contrat, il a finalement prolongé sous les couleurs rouges et noires, ce vendredi. "Le mercato, c’est aussi de réjouissantes nouvelles qui se concrétisent au sein même du club. Celui qui depuis 2017 a conquis le cœur des Bretons par son talent et sa générosité rempile pour trois saisons", peut-on notamment lire sur le communiqué officiel de Rennes, tandis que le club a annoncé la nouvelle via une brillante vidéo sur ses réseaux sociaux.

"Important de continuer d'écrire l'histoire du Stade Rennais"

Semaine de rentrée scolaire, 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗼𝘂𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝘂𝗱 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲, 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝗽𝗮𝘀 𝗱’𝗲́𝗰𝗼𝗹𝗲. 😏 pic.twitter.com/SzwFL6YinO



— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2022





L'intéressé, lui, n'a pas masqué sa satisfaction après cette prolongation forcément positive à ses yeux. "Je m’engage à continuer ce que j’ai commencé à faire ici. C’est important de continuer d’écrire l’histoire du Stade Rennais", a-t-il estimé dans le communiqué officiel. En conférence de presse, il a affirmé qu'il devait encore travailler davantage, alors qu'il n'a pas reçu d'offres de la part d'autres clubs, et avait un accord avec Rennes depuis plusieurs semaines. "En soi, ce n’est pas forcément une déception, je le prends plutôt bien parce que je reste dans un club où je suis aimé", a confié le joueur, dans des propos retranscrits par Ouest-France. Après s'être imposé face à Brest (3-1), la formation entraînée par Bruno Genesio se déplacera sur la pelouse de Troyes, dimanche lors de la 6ème journée de Ligue 1 (17h05).