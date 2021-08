Rennes annonce encore une recrue ! (OFFICIEL)

Le Stade Rennais poursuit son mercato estival avec l'arrivée de Baptiste Santamaria. Grande satisfaction d'Angers il y a deux ans, le milieu de terrain de 26 ans a paraphé un contrat de 4 ans avec le club breton, où il retrouvera Flavien Tait, qu'il a côtoyé sous les couleurs du SCO d'Angers.

Un renfort de choix pour Rennes

"Le Stade Rennais F.C. et le SC Fribourg ont trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain français. Il s’est engagé avec les Rouge et Noir pour quatre saisons, a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué officiel. À 26 ans, l’ancien joueur de Tours et Angers va retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Formé à Tours, où il a découvert le monde professionnel et participé à 90 matchs de L2, et après quatre saisons remarquées en Anjou avec 127 matchs parmi l’élite, le natif de Saint-Doulchard, dans le Cher, avait rejoint la Bundesliga en septembre 2020. Une marche franchie avec succès outre-Rhin. Il s’est très vite imposé dans l’entrejeu de Fribourg et a joué 31 matchs la saison dernière (1 but – 2 passes décisives). L’ancien coéquipier de Flavien Tait à Angers portera le n°8. Degemer mat Baptiste !", a conclu l'écurie bretonne.