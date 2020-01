Rencontre au sommet à Paris pour Edinson Cavani ?

Thomas Tuchel avait pourtant indiqué en conférence de presse ce samedi qu'il comptait sur Edinson Cavani et Leandro Paredes et qu'il ne voulait pas les voir partir à l'issue du mois de janvier. Néanmoins, selon la Cadena Cope, les dirigeants de l'Atlético Madrid seraient actuellement à Paris pour discuter d'un deal avec le buteur uruguayen et son club. Cavani sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain, mais la Cope affirme que Diego Simeone n'est pas disposé à attendre l'été pour recruter El Matador, quitte à passer à la caisse. L'Atlético offre au joueur uruguayen un nouveau challenge et surtout du temps de jeu. Une denrée rare cette saison pour lui au PSG. Combatif et prompt à se sacrifier pour l'équipe, Cavani ne devrait pas avoir de soucis d'acclimatation dans la Capitale espagnole.