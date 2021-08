Fin de la guerre froide entre El Bilal Touré et le Stade de Reims. Alors qu'il avait entamé un bras de fer pour demander son transfert, le jeune attaquant international malien (19 ans, 5 sélections, 2 buts) a repris le chemin de l'entraînement ce mercredi matin. « La situation a évolué puisqu'il a réintégré le groupe, le vestiaire, et repris l'entraînement ce matin, a déclaré Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, à L'Equipe. Il a dit ce qu'il avait à dire à ses collègues. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne et il est à la disposition de l'entraîneur. C'est une très bonne nouvelle pour le club, et c'est surtout une très bonne nouvelle pour lui. »



L'Aigle du Mali pourrait réintégrer l'équipe dès la réception de Montpellier, ce dimanche (15h) pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. « Physiquement, il est prêt, a poursuivi le dirigeant. Sur les retours que j'ai de sa première séance, c'est qu'il a été professionnel malgré son attitude vis-à-vis du club. Après, ça reste une histoire de coaching, je ne sais pas ce que décidera l'entraîneur. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe, je ne sais pas s'il jouera, mais en tout cas il est là. »