C'est l'une des révélations de la saison et elle fait déjà tourner beaucoup de têtes. Hugo Ekitike a ravi les supporters du Stade de Reims tout au long de l'exercice et a même terminé meilleur buteur de son équipe avec dix réalisations en 22 matchs de Ligue 1 cette année. Celui qui aura vingt ans le 20 juin prochain a donc tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs, dont ceux du PSG. Une offre est en préparation.



Ainsi que l'indique Foot Mercato, le club de la capitale est prêt à mettre 45 millions d'euros sur la table pour s'offrir les services de l'attaquant rémois. C'est d'ailleurs cette même somme que Newcastle avait proposée au club champenois lors du dernier mercato hivernal, mais le joueur avait préféré rester à Reims jusqu'au terme de la saison. D'autres écuries sont sur le coup, selon le média qui cite notamment Manchester United, le Bayern Munich et le Borrussia Dortmund, ou encore l'Inter Milan. Que des cadors.

Campos à la baguette



Au PSG, c'est Luis Campos qui va se charger personnellement du dossier. Pas encore officiellement nommé au poste de directeur sportif, le successeur annoncé de Leonardo devrait faire son maximum pour apporter cette première recrue de choix à son nouveau club.