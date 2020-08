Reims : Bagarre à quatre pour Disasi ?

Reims s'apprête à faire une jolie plus-value. En effet, auteur d'une très belle saison avec l'équipe de David Guion, Axel Disasi, recruté gratuitement en 2016 en provenance du Paris FC, va quitter le club champenois dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'a confié Jean-Pierre Caillot, le président du club, auprès de RMC Sport. « Il ne fait pas partie de l'équipe de l'année prochaine, parce qu'il est en cours de départ aujourd'hui. On attend la somme qu'on s'est fixée et il cherche le projet qui lui convient le mieux. (...) En l'occurrence, on a quatre offres qui nous sont arrivées et qui nous correspondent », a expliqué ce dernier, qui attend une offre de 15 millions d'euros pour libérer son joueur. En France, Monaco et Rennes sont notamment intéressés par Disasi, alors qu'Arsenal et le FC Séville surveilleraient le dossier de près. « Les postes sont déjà doublés », a également déclaré Caillot, qui n'entend pas perdre d'autres joueurs et « donner du temps de jeu à tout le monde » grâce à la Ligue Europa.