Ménez veut étirer sa carrière au plus loin

Jérémy Ménez est de retour en Italie. Après des expériences à l’AS Roma (2008-2011) et l’AC Milan (2014-16), l’ex-international français (24 sélections) franchit de nouveau les Alpes en répondant favorablement à l’appel de Reggina, le club nouvellement promu en Serie B. Il a paraphé un contrat de trois ans. C’est le président de cette formation transalpine, un certain Luca Gallo, qui a révélé l’information ce mardiMénez (33 ans) évoluait la saison dernière du côté du Paris FC. Après avoir participé au maintien de l’équipe francilienne, il a choisi de partir et relever un nouveau défi.puisqu’outre ses précédents séjours de l’autre côté des Alpes, il a également évolué au Mexique et en Turquie. Récemment, dans une interview accordée à France Football, l’ancien grand espoir du football tricolore avait assuré qu’il n’envisageait absolument pas la retraite.