Reece James (Chelsea) prolonge jusqu’en 2025

2 0 2 5

Congratulations, @ReeceJames_24! 👏



— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2020

Reece James un peu moins de bruit que Tammy Abraham et Mason Mount, mais lui aussi s’impose comme l’une des pépites parfaitement lancées dans le grand bain par Frank Lampard cette saison. Et Chelsea n’a pas tardé à le blinder puisque le club londonien a annoncé jeudi soirUn contrat longue durée pour un joueur qui vient de fêter ses 20 ans et qui a cumulé 18 matchs avec les pros cette saison, pour deux buts et trois passes décisives. « J’ai toujours voulu être ici et ces cinq ans et demi de plus représentent beaucoup pour moi et ma famille », a réagi le joueur formé au club.