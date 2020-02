La bisbille entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel lors de Montpellier - PSG a fait le tour du monde avec une longue escale en Espagne, où elle et a été longuement disséquée. La presse madrilène et les socios du Real Madrid aimeraient bien voir débarquer le natif de Bondy l'été prochain. Ce dernier a ajouté de l'eau au moulin des rumeurs en "likant" des publications de joueurs merengue sur les réseaux sociaux.



Naturellement, les médias ibériques attendaient le point presse hebdomadaire de Zinedine Zidane au tournant pour le sonder à ce sujet. En marge du match de Coupe du Roi prévu face à la Real Sociedad jeudi, Zizou a répondu aux interrogations des journalistes espagnols sur Mbappé : « Je ne vais pas parler des autres, mais dans le football tout peut arriver. Les joueurs ne sont jamais contents quand ils sortent », a confié Zizou, convié par la suite à parler du Barça, qui connait une grosse agitation actuellement avec notamment l'algarade entre Leo Messi et Eric Abidal. « Je ne vais pas faire de commentaires sur une autre équipe. Moi, je suis sûr qu’ils vont concourir jusqu’au bout pour les différents titres. Barcelone n’aura jamais de faiblesse »