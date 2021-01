Real Madrid : Zidane craint le départ de Ramos

Deuxième du classement en Liga, le Real Madrid de Zinedine Zidane a retrouvé sa constance en championnat durant un mois de décembre presque parfait (6 victoires et un nul en Liga). Avant cela, les Merengue avaient grandement souffert de l'absence de deux de leurs cadres, Karim Benzema et Sergio Ramos. Primordial en défense, ce dernier est revenu apporter de la stabilité. Mais si sur le terrain, la situation est maîtrisée, en coulisse, c'est bien plus compliqué.



En fin de contrat le 30 juin 2021, le joueur de trente-quatre ans n'a toujours pas prolongé avec le Real, la faute à une mésentente sur les termes de son contrat et sur ce que lui propose son président, Florentino Perez. Du coup, tout reste possible et la possibilité de le voir s'envoler vers d'autres cieux ne peut pas être écartée. Au grand dam de Zinedine Zidane.



L'entraîneur français était devant les journalistes ce vendredi, à la veille du déplacement des Madrilènes à Osasuna (21h, 18e journée). "Zizou" a du répondre à une question sur le cas de Sergio Ramos et son éventuel départ : "Je ne le souhaite pas, mais en football, tout est possible. Le plus important c'est que cela soit réglé". Pour pouvoir travailler sereinement, Zidane espère donc que Ramos et le Real Madrid trouveront un terrain d'entente. En attendant, l'inquiétude reste de mise.