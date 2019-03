Real Madrid: Zidane aurait dit non pour tout de suite, pas pour juin

Florentino Perez veut couper court à l'expérience Santiago Solari à la tête du Real Madrid. L'Argentin a lui même pris la succession de Julen Lopetegui à l'automne mais les éliminations successives en Coupe d'Espagne et en Ligue des champions ainsi que l'impossibilité de remporter le titre ont épuisé son crédit. Selon Ramon Calderon, ancien président du club cité par la BBC, Zidane n'a pas complètement dit non... "Je sais que ce matin (mercredi) le président (Florentino Perez) a appelé Zidane pour lui demander de revenir mais qu'il a dit non. (...) Il a laissé ouverte l'opportunité d'un retour en juin", a-t-il expliqué. Solari va-t-il laisser Solari terminer la saison pour que Zizou revienne aux commandes ? C'est une possibilité.