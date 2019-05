Real Madrid : Zidane a distribué les bons de sortie

Pour un manager, une fin de saison sans enjeu, ça peut aussi avoir du bon... Zinedine Zidane aurait sans doute préféré être toujours en course pour un nouveau succès en Ligue des champions, où à la bataille avec le FC Barcelone ou l'Atlético de Madrid pour reconquérir la Liga, mais ce n'est pas le cas. Le Real Madrid n'a plus rien à espérer de l'exercice 2018-2019, et le coach de l'équipe première a donc décidé de préparer dans les meilleures conditions le suivant. En coulisse, ça s'active sans doute déjà depuis de longues semaines concernant le recrutement, au point que le dossier Eden Hazard (Chelsea) serait déjà bouclé.

Mais les Merengues devront aussi effectuer un tri dans l'effectif pour repartir de l'avant. Et selon les informations de Marca, là encore, "Zizou" a pris les devants. Plusieurs entretiens individuels auraient eu lieu ces derniers jours, entre le technicien français et quelques joueurs. Marcos Llorente et Dani Ceballos, respectivement lancé par l'ancien international tricolore au sein du Castilla, et recruté au Betis Séville par ses soins, ont été informés qu'il n'avait plus d'avenir au sein du Real Madrid. Ou alors, ce sont quelques minutes de temps de jeu éparpillées de-ci de-là qui les attendront la saison prochaine. Le message est passé, charge désormais aux principaux intéressés de faire le nécessaire en compagnie de leurs représentants.

Zidane : "Pogba ? On verra à la fin de la saison"

Gareth Bale est, comme attendu, lui aussi concerné. Le Gallois serait passé par le bureau du boss, et aurait donc été informé qu'il doit quitter le club durant le mercato estival à venir. Sans grande surprise, on l'imagine bien... L'ancien Spur savait, avec le retour de Zidane en remplacement de Lopetegui, que son avenir était désormais bouché du côté de Santiago-Bernabéu, alors qu'il se voyait apparemment encore rester quelques temps dans la capitale espagnole. A contrario, le Brésilien Marcelo, qui était lui parti pour changer d'air sous la courte ère Solari, aurait lui reçu des garanties de la part de Zidane concernant son importance dans le groupe et dans la rotation lors de la prochaine saison. A qui le tour ?