Real Madrid : Xabi Alonso désiré par les supporters pour l'après-Ancelotti

équipe des moins de 19 ans du Real Madrid - afin de succéder possiblement à Ancelotti, notamment de par son profil d'entraîneur capable d'apporter des nouveaux concepts. Champion du monde et d'Europe avec l'Espagne, double vainqueur de la Ligue des Champions (2005 et 2014), il a évolué sous la direction de grands entraîneurs, dont Ancelotti au Bayern, mais également José Mourinho, Pep Guardiola ou encore Raynald Denoueix, à la Real Sociedad.

Déjà un vent de changement ?. Dimanche soir, le club merengue a été corrigé par le FC Barcelone au Santiago Bernabeu (0-4) et Carlo Ancelotti, lui, a vu sa position fragilisée. Revenu l'été dernier sur le banc du Real - qu'il avait entraîné une première fois entre 2013 et 2015 - le technicien italien a reconnu son erreur suite au fiasco : "J'ai échoué. Nous avons perdu un match important, je suis désolé pour les fans", disait-il en conférence de presse.Alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real, les supporters voudraient voir un certain Xabi Alonso lui succéder, selon AS.. Considéré par les fidèles du Bernabeu, Alonso est désormais plongé dans une carrière de coach. Il a été sacré champion avec les moins de 13 ans du Real Madrid avant de réaliser un authentique exploit en faisant monter l'équipe réserve de la Real Sociedad en D2 espagnole, au mois de mai dernier. Actuellement, c'est un peu plus compliqué pour lui étant donné que l'équipe occupe la 19ème position et lutte pour son maintien - à 6 points du premier non-relégable, Gijon.Celui qui confiait à L'Equipe Magazine, en novembre 2019, vouloir "passer les marches de façon naturelle, pas les forcer",. Formé à la Real, il est considéré plus préparé que Raúl - à la tête de l'