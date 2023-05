Real Madrid : vers une arrivée de Jude Bellingham cet été ?

Le Real Madrid en passe de s'offrir Jude Bellingham ? La jeune pépite âgée de 19 ans est un élément courtisé en vue du prochain mercato estival et il devrait bien quitter le club de la Ruhr. International anglais, Bellingham avait fait belle impression durant la Coupe du monde au Qatar et il continue d'afficher un très bon niveau avec le Borussia Dortmund, toujours en course pour s'octroyer le titre de champion d'Allemagne de la saison 2022-2023. Mais il devrait s'en aller en fin de saison et il semble que le Real Madrid soit sa future destination.

D'après des informations de Marca, le jeune milieu de terrain anglais de 19 ans devrait s'engager au Real Madrid pour un contrat longue durée. Car il signerait jusqu'en 2029. Les dirigeants des Merengues aimeraient obtenir sa signature contre un chèque compris entre 100 et 120 millions d'euros. Le Borussia Dortmund se frottera les mains quoi qu'il arrive. Le Real avait comme principaux concurrents Manchester City et Liverpool mais les deux pensionnaires de Premier League se sont retirés de la course et Bellingham devrait donc bien devenir un élément de la Casa Blanca.