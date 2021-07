Si Harry Maguire brille actuellement à l'Euro avec les Three Lions anglais, il resplendit tout autant avec son club de Manchester United. En revanche, il manque d'un acolyte de son calibre et pour y remédier, les dirigeants mancuniens ont pour objectif de signer Raphaël Varane. Et s'ils veulent y parvenir, ils devront céder à une exigence inattendue de la part du Real Madrid.



Selon The Sun, le club espagnol voudrait qu'un joueur de Manchester soit inclus dans la transaction. Le média indique ainsi que Florentino Perez et Carlo Ancelotti aimeraient que Donny van de Beek rejoigne les Merengue sous forme de prêt. Transféré il y a un an de l'Ajax vers Manchester United pour 45 M€, le Néerlandais n'a pratiquement pas joué. En difficulté financière, le Real aimerait profiter de l'occasion pour obtenir un prêt lui permettant de ne pas trop dépenser.

Discussions en bonne voie

Le transfert de Raphaël Varane est quant à lui estimé à presque 60 M€. S'il semble plutôt en bonne voie, quelles que soient les conditions trouvées, les discussions vont encore durer un bon moment. Après Sergio Ramos, le Real semble plus proche que jamais de changer totalement de charnière défensive.