Raphaël Varane est peut-être en train de vivre ces derniers mois au Real Madrid. L’international tricolore n’a plus qu’un an et demi de contrat chez les Merengue. Il serait enclin à changer d’air et découvrir un nouveau challenge, et son club n’y verrait aucun inconvénient. Au contraire, selon The Mirror, les responsables castillans encourageraient eux-mêmes leur sociétaire à rejoindre une autre formation et pouvoir toucher ainsi un montant intéressant sur sa cession.

Direction l’Angleterre pour Varane ?

Les Madrilènes espèrent qu’un club de Premier League puisse se positionner sur l’ancien lensois. Un transfert en Angleterre assurerait un maximum d’argent, vu la propension qu’ont les représentants de ce championnat à gonfler leurs propositions. Le champion du monde 2018 intéresserait à la fois Liverpool et Manchester United.



Si Varane fait ses valises, il n’y aura plus que deux Français dans l’effectif de Zinédine Zidane, en l’occurrence Karim Benzema et Ferland Mendy. Kylian Mbappé pourrait éventuellement restaurer le nombre à 3 s’il venait à rallier la Casa Blanca, comme beaucoup à Madrid le souhaitent.