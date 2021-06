Le nom de Raphaël Varane alimente actuellement la rubrique du mercato. Après Sergio Ramos, il est également annoncé sur le départ au Real Madrid, vu l’absence d’un accord concernant une prolongation de contrat avec ses dirigeants. Cela étant, l’intéressé n’a encore rien décidé pour son futur.



Varane joue la montre



Selon Goal Espagne, l’arrière tricolore temporise. Parce qu’il est surtout concentré sur ses devoirs envers les Bleus, mais aussi parce qu’il attend un geste fort de la part de ses dirigeants merengue. Jusqu’ici, personne ne lui a indiqué la porte de sortie à Madrid. Au contraire, le désir des responsables castillans est de le garder et en faire le nouveau patron de la défense.



Quoi que Varane décide de faire, à savoir rester ou partir sous d’autres cieux, son salaire sera revalorisé. De fait, l’aspect financier n’est pas ce qui le préoccupe le plus pour l’instant. A 28 ans, l’ancien lensois veut aussi continuer à faire partie d’un projet sportif ambitieux.



Aucune écurie ne s’est encore réellement positionnée pour recruter le champion du monde. Toutefois, les deux clubs de Manchester et le PSG aurait déjà pris des renseignements.