Le Real Madrid avait tout mis en œuvre pour recruter Paul Pogba l'été dernier sans y être parvenu. Les noms de Donny van de Beek et de Christian Eriksen ont circulé un moment dans la capitale espagnole, mais depuis que Fede Valverde régule l'entrejeu du club espagnol, on les entend de moins en moins. Le milieu uruguayen, impeccable lors de ses 18 apparitions sous le maillot blanc cette saison, se voit d'ailleurs rester toute sa vie au Real.



« Je sais parfaitement où je suis. Je suis dans le meilleur club du monde, et ce n’est pas une phrase toute faite, c’est la pure réalité, car cette concurrence constante que vous ressentez tous les jours le prouve. Je connais très bien l’exigence de cette entité. J’adore la concurrence. S’entraîner et jouer aux côtés de Casemiro, Toni, Luka, des joueurs si top, est la meilleure chose qui puisse m’arriver. Et ce n’est pas moi qui gagne, c’est le Real qui gagne », a confié le joueur uruguayen au média ibérique ABC.



À l'instar de Thibaut Courtois, Valverde estime que le Real doit gagner tous les titres et ne pas être obnubilé par la Ligue des Champions : « C’est un autre mythe lié au Real Madrid. Et je peux vous assurer que nous sommes passionnés par remporter tous les titres. Cette Liga est la meilleure du monde et nous voulons gagner la meilleure ligue du monde. La Ligue des Champions est spéciale pour le madridisme, sans aucun doute, mais nous nous mettons à 100% sur la Liga. Pour moi c’est très clair, ne pas croire en ce Real Madrid, c’est ne rien connaitre au football. »