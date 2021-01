Kylian Mbappé est promis à un destin du côté de Madrid. Beaucoup le voient même rallier la capitale espagnole dès l’été prochain vu que le PSG sera alors dans l’obligation de le vendre s’il ne parvient pas à le prolonger. Au vu de ce qu’il a réussi depuis ses débuts en pro, l’international français pourrait être une recrue de choix pour la formation de Zinédine Zidane.



Jorge Valdano, l’ancien coach du Real et qui officie aujourd’hui comme chroniqueur pour certains médias ibériques, ne conteste pas le fait que Mbappé soit grand joueur. Toutefois, pour lui, le champion du monde ne doit pas être la ciblé numéro 1 des champions d’Espagne. Il lui préfère Erling Haaland, l’autre star que l’on associe avec insistance avec la Casa Blanca.

Valdano sous le charme de Haaland

«Moi, je signerais Haaland plutôt que Mbappé», a indiqué l’Argentin à Onda Cero. « Il évolue dans des espaces petits et grands, il marque avec une grande régularité. Je comprends que Mbappe est une star, mais je suis très impressionné par Haaland. Il marque des buts de tous genres ».



L’avis de Valdano, dont le passage sur le banc du Real date de la période 1994-1996, se respecte, mais il n’est pas sûr que Florentino Pérez le prenne en compte. Ce dernier semble être décidé à mettre la main sur la star française. Quitte à se retrouver un peu plus dans le rouge au niveau des finances.