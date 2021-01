Real Madrid : Valdano compare les situations de Ramos et Ronaldo

Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Le défenseur merengue dont le contrat se termine le 30 juin 2021, ne parvient pas à se mettre d'accord sur les conditions d'un possible nouveau bail à la Casa Blanca. Mais un départ ne serait pas une bonne chose selon Jorge Valdano, qui prend en exemple ce qu'il s'est passé pour Cristiano Ronaldo.



Selon Valdano, aujourd'hui consultant pour Onda Cero, CR7 a perdu gros en décidant de quitter Madrid pour la Juventus à l'été 2018, et il ne veut pas que la même chose arrive à Sergio Ramos. C'est ce qu'il a dit ce lundi, dans l'émission "El Transistor" : "Ce serait une erreur à la fois pour lui et pour le Real. C'est ce qui s'est produit pour Ronaldo. Le Real Madrid s'est retrouvé sans Ligue des champions, et Cristiano sans le Ballon d'Or".

Perez et Ramos discutent

Mais l'ancien pensionnaire de Bernabeu dans les années 80 reste confiant : "Il finira par prolonger avec le Real Madrid". Pour le moment, Ramos et son président, Florentino Perez, ne sont pas d'accord. Ce dernier veut que son capitaine baisse son salaire, quitte à recevoir des primes ensuite. Et Ramos n'est donc pas prêt à l'accepter. Affaire à suivre.