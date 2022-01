Real Madrid : Une offre de 50 millions d'euros pour Mbappé ?

Ancelotti botte en touche sur le sujet Mbappé

Giovanni Branchini (agent) à la Gazzetta : “Le Real Madrid a proposé 50M au #PSG pour Kylian #Mbappé ces derniers jours” pic.twitter.com/D8PhqUPntE

— GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 4, 2022

Auteur d'un triplé lundi soir avec le PSG face à Vannes en seizièmes de finales de la Coupe de France, Kylian Mbappé compte désormais 150 buts sous le maillot du club de la capitale. Celui qui se trouve désormais à six réalisations de Zlatan Ibrahimovic et à cinquante d'Edinson Cavani agite la rubrique des transferts, voyant encore son nom associé au Real Madrid. Ce mardi, dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport,"Cela dépend du PSG., c'est un message de stabilité pour le système. En fin de compte, c'est dommage pour tous qu'un joueur de ce niveau parte libre l’été prochain", a-t-il expliqué, dans des propos relatés par RMC Sport. L'entraîneur du club merengue, Carlo Ancelotti, a été sondé sur le sujet en conférence de presse, alors que le leader de la Liga se déplacera à Alcoyano, mercredi en 16èmes de finales de la Coupe d'Espagne. "Parler de joueurs qui ne sont pas ici ne me semble pas juste. J'ai de bonnes relations avec Branchini, c'est un ami italien. Je préfère ne pas en parler."En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé a déjà effectué une mise au point sur son avenir. Élu joueur de l'année lors des Globe Soccer Awards, l'attaquant du PSG s'est confié à CNN, le 28 décembre dernier.. Et j'en suis très heureux. La seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars", a-t-il expliqué, alors que le club de la capitale retrouvera le Real lors des huitièmes de finales de la Ligue des Champions (match aller le 15 février au Parc, retour le 9 mars à Bernabeu, ndlr).