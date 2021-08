Non, les négociations entre le Real Madrid et le PSG pour un transfert de Kylian Mbappé ne sont pas encore terminées. Alors qu’il reste moins de deux jours avant la fermeture du mercato, les décideurs merengue ont encore comme espoir de pouvoir faire signer l’international français. Selon L’Equipe, ils concocteraient actuellement une ultime offre dans cette optique et qui pourrait approcher les 200M€. Un montant qui potentiellement devrait faire céder les responsables franciliens.

Pérez veut Mbappé dès cet été



En attendant l’été prochain, le club espagnol pourrait avoir Mbappé gratuitement. Mais, et après mûre réflexion, on se dit du côté de Bernabeu que l’investissement vaut le coup. Discret sur le marché des transferts pendant une très longue période, Florentino Pérez est prêt à faire ce sacrifice pour contenter les socios. D’autant plus qu’il les a fait rêver ces derniers jours en multipliant les offensives pour l’acquisition du champion du monde.



Côté PSG, et comme Pochettino l’a encore répété dimanche soir, l’espoir est de pouvoir conserver le Bondynois au sein de l’équipe. Rien n’est cependant exclu et Leonardo a déjà affirmé que si une proposition répond aux conditions soumises par le club alors il y aura le deal, et ce même elle arrivait tardivement. Contrairement aux bruits qui ont été avancés, Paris ne cherchera pas forcément à remplacer sa star en cas de séparation. Affaire à suivre…