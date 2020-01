Reinier Jesus Carvalho, dit Reinier, est considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football brésilien. Du haut de ses 17 ans, ce milieu offensif évoluant à Flamengo est perçu par certains observateurs comme le « nouveau Neymar » grâce à sa qualité de dribble et son inventivité. Une analogie flatteuse qui lui permet aujourd'hui de voir son nom revenir dans les rubriques transferts en Europe. Depuis plusieurs semaines, Reinier fait ainsi l'objet d'une possible arrivée au Real Madrid à court terme. Un transfert qui irait dans le sens de la nouvelle politique de la Maison Blanche, déterminée à attirer les prospects les plus talentueux du circuit. Avec Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao, le Real Madrid compte d'ailleurs trois grands espoirs brésiliens dans ses rangs. Or, c'est là que se situe le problème pour le dossier Reinier, plus complexe qu'il n'y parait.

L'arrivée de Reinier reportée au mercato estival ?

Car outre une concurrence accrue - le Paris Saint-Germain, Manchester City ou le FC Barcelone sont des destinations également évoquées pour le jeune Brésilien -, le Real Madrid devra faire face à un autre obstacle : son nombre de joueurs extracommunautaires. Avec les trois jeunes Brésiliens dans son effectif, le club espagnol a déjà atteint son quota. Il faudra donc qu'un de ces joueurs obtienne la naturalisation espagnole - comme l'ont fait le Brésilien Casemiro ou l'Uruguayen Federico Valverde - afin d'intégrer Reinier dans l'effectif, d'autant que le Japonais Kubo, prêté à Majorque, doit également faire son retour. Dans le cas contraire, la pépite de Flamengo devra encore patienter pour rejoindre Madrid. La dernière option envisageable serait un prêt dans son club d'origine jusqu'à la fin de la saison.