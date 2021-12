Le Real Madrid a-t-il décidé de se débarrasser de tous ses cadres défensifs. C’est ce que l’on pourrait déduire au vu des mouvements qui se sont produits l’été dernier dans la capitale espagnole, et ceux qui risquent d’intervenir durant le prochain mercato. Sergio Ramos et Raphaël Varane, deux anciens lieutenants de cette formation, ont quitté le navire et ils pourraient être imités par Thibaut Courtois.

Le Real veut renflouer ses caisses

Selon le média El Nacional, le dernier rempart belge est susceptible de faire objet d’une grosse offre prochainement. Deux clubs s’intéressent à lui de très près, à savoir Newcastle et la Juventus. Le portier n’est pas spécialement intéressé par un nouveau challenge car il se plait chez les Merengue. Mais, il pourrait ne pas avoir le choix. La direction madrilène cherche à renflouer ses caisses et un transfert de son numéro 1 est à même de lui rapporter gros. Sous contrat jusqu’en 2026, Courtois a une valeur marchande estimée à 60M€ d’après le site transfermarkt.



Un potentiel départ de Courtois aurait de quoi frustrer Carlo Ancelotti. Le coach de l’équipe le considère comme l’un de ses relais sur le terrain, et il en dit le plus grand bien à chaque fois qu’il en a l’occasion.