Le Real Madrid poursuit sa saison avec une qualification validée pour les quarts de finale de la Ligue des champions et une première place toujours occupée en Liga. Mais le club de Florentino Perez anticipe déjà sur son futur visage l'an prochain, et outre le recrutement souhaité de Kylian Mbappé, il aurait plus que jamais envie d'attirer un autre international tricolore, en la personne d'Aurélien Tchouaméni.



L'intérêt des Madrilènes pour le joueur de l'AS Monaco n'est pas nouveau et cela fait déjà quelques mois que le nom du Français circule du côté des recruteurs merengue. Mais selon Mundo Deportivo, l'éventualité de voir Tchouaméni débarquer à Madrid l'été prochain est de plus en plus probable. Le Real est intéressé par le profil du milieu de terrain et selon le média, la transaction pourrait se faire autour d'un montant avoisinant les 50 millions d'euros.

Une ère nouvelle

Cet été, la maison madrilène devrait pas mal bouger sur la composition de son équipe. Outre Marcelo, Gareth Bale et Isco dont les contrats se terminent et qui ne seront pas prolongés, l'incertitude est également grande pour Ceballos, Jovic, Mariano, Hazard ou encore Vallejo. Une ère nouvelle est sur le point de débuter chez les Merengue.