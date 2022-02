Real Madrid : Un ancien sur le départ

Le Real Madrid devrait vendre Marco Asensio lors du prochain mercato estival. Selon le quotidien Sport, l'avenir de l’international espagnol est aujourd’hui en suspens. Il est en fin de contrat en 2023 et la direction merengue hésite entre renouveler son contrat ou d'attendre des offres pour le transférer.

Un Merengue convoité de toutes parts

La valeur d'Asensio est la plus élevée parmi les joueurs potentiellement disponibles. Il pourrait rapporter de l'argent à Madrid. Environ 50M€, même si clause libératoire est de 700M€. Il est dans sa septième saison au club et a été plus souvent titulaire que remplaçant dernièrement. Toutefois, sa régularité laisse à désirer.

Certains grands clubs européens sont intéressés par sa signature. En Premier League, Arsenal et Liverpool sont les principaux prétendants. En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont intéressés tandis qu’en Serie A c’est la Juventus et le Milan qui suivent la situation. Enfin, en France, c’est le Paris Saint-Germain qui pourrait entrer dans l'équation s'il perd Mbappe. Autant dire, que c’est toute la crème du football européen qui piste l’ancien majorquin.