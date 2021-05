Ce samedi en conférence de presse, Zinedine Zidane a indiqué qu'il était prêt à quitter le Real Madrid si c'était pour le bien de tous. Une sortie qui avait déjà mis la puce à l'oreille des observateurs avant que plusieurs médias espagnols n'affirment dans la soirée que le Français avait annoncé son départ à son vestiaire. Pour lui trouver un successeur, les dirigeants du Real Madrid aurait déjà une idée bien précise.



D'après une supposition du Mirror, c'est du côté de la Premier League que Florentino Perez aimerait trouver son futur entraîneur. Et c'est plus précisément à Everton qu'il souhaiterait faire son marché. Sur le banc des Toffees depuis le mois de décembre 2019, Carlo Ancelotti serait donc la cible du Real. Un club que l'Italien connait bien pour l'avoir entraîné entre juin 2013 et mai 2015.

Quid de Raul ?

Avec les Merengue, Ancelotti a notamment remporté la Ligue des champions 2014. Le choix de faire revenir l'Italien semble toutefois sujet à caution, d'autant que le nom de Raul est revenu très régulièrement et avec insistance pour succéder à Zinedine Zidane. Dernière hypothèse à ne pas écarter totalement, celle menant à Massimiliano Allegri.