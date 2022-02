Tandis que l’incertitude reste totale concernant l’avenir de Kylian Mbappé, il semblerait que celui d’Erling Haaland serait, de son côté, scellé. L’attaquant de Borussia Dortmund devrait très certainement s’engager avec le Real Madrid à l’issue de la saison en cours. Tous les voyants seraient au vert dans cette optique.

Haaland est d’accord pour venir

Si l’on en croit une information divulguée par le quotidien Sport, les discussions entre le cador espagnol et le buteur norvégien se sont accélérées cette semaine et elles ont abouti à un accord verbal en vue d’un transfert. Le club s'est entretenu avec les représentants du joueur, dont son père, et Dortmund est parfaitement au courant de l’intérêt des Merengue. Maintenant qu’il y a l’aval de l’intéressé, le Real doit trouver un terrain d’entente avec le BVB en ce qui concerne le volet financier ou alors payer l’indemnité de transfert qui s’élève à 70M€.