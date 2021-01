Les négociations entre Sergio Ramos et le Real Madrid traînent en longueur. En fin de contrat en juin 2021, le défenseur international de trente-quatre ans ne trouve pas de terrain d'entente avec la formation merengue. Très convoité en Europe et ailleurs, Ramos fait monter les enchères et pourrait bien finir par quitter Santiago Bernabeu. Si tel était le scénario, Manchester United lui ouvrirait grand les bras.



Ce dimanche, le Mirror croit savoir que Sergio Ramos ne serait pas contre un petit tour du côté de la Premier League, lui qui refuserait par ailleurs de jouer en Ligue 1 au PSG. Détenteur de cinq titres en Liga, quatre en Ligue des champions, un en Coupe du monde, sans compter ses deux Euros remportés avec la Roja, Ramos attise nombre de convoitises. Pour s'adjoindre les services du défenseur, il faudra être à débourser plus de 225,000 euros mensuels pour son salaire.



D'après les sources du média anglais, United tiendrait donc la corde en Angleterre, devant Manchester City et Liverpool dont l'entourage du joueur explique que ce sera "très difficile" pour ces deux derniers clubs de convaincre Ramos. La balle pourrait bien être dans le camp des Red Devils.