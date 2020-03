Real Madrid : Sergio Ramos exige un bail longue durée

Dans la politique du Real Madrid, et ce depuis que Florentino Pérez en occupe la présidence, aucun joueur de plus de trente ans ne bénéficie d’une prolongation de plus d’une saison. Des icônes du club telles qu’Iker Casillas, Pepe ou Raul ont pu le mesurer à leurs dépens. Toutefois, à toute règle il existe une exception, et Sergio Ramos est déterminé à l’incarner. Selon Marca, il exigerait à ses responsables un nouveau bail d’une longue durée.



Sergio Ramos est aujourd’hui âgé de 34 ans. Il a donc largement dépassé la limite fixée par les Castillans pour l’attribution des contrats à long terme. Malgré ça, et fort de son statut important au sein de l’équipe et du vestiaire, il est certain de pouvoir parvenir à ses fins. A noter que son bail actuel expire en juin 2022. Avec 12M€ par an, il est aussi le deuxième joueur le mieux payé de l’effectif merengue derrière Eden Hazard.