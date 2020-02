Real Madrid : Salisu (Valladolid) dans le viseur

Si le Real Valladolid d'Hatem Ben Arfa marque peu de buts cette saison (seulement 19 en 23 matchs de Liga), le club espagnol assure en défense avec seulement 25 réalisations concédées depuis l'entame. Une solidité qui doit beaucoup à Mohammed Salisu, dont la forme actuelle n'a pas échappé au Real Madrid. Sa situation contractuelle non plus.

Salisu fait rêver le Real Madrid

Le joueur qui avait signé son contrat pro avec Valladolid en mars 2018 et qui y est engagé jusqu'en 2021, possède une clause de libération de seulement 12 millions d'euros chez La Pucela. À 20 ans, et compte-tenu de son talent, un tel prix à de quoi aiguiser les appétits. De plus, le Ghanéen semble correspondre au profil de jeunes joueurs prometteurs que le Real Madrid a recruté ces dernières saisons - Asensio, Ceballos, Lunin, Odegaard, Kubo et plus récemment, Reinier Jesus. D'autres clubs, à l'instar de Manchester United, seraient intéressés. Le tout, selon les informations de AS.