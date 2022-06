Real Madrid : Rüdiger confirme un intérêt du Barça, mais ne voulait que le Real

Des débuts face au Barça à Las Vegas ?

De quoi se mettre les supporters du Real Madrid dans la poche. Sans même avoir joué avec le club merengue, Antonio Rüdiger a eu une petite phrase qui devrait plaire aux fans merengue. Présenté ce lundi en tant que nouveau joueur du Real, l'ancien élément de Chelsea - recruté le 2 juin dernier - a confirmé qu'il avait été approché par le grand rival., a-t-il assuré. En ce "jour très spécial", l'international allemand a remercié ses parents, mais également le président Florentino Pérez, présent en conférence de presse.Le patron du club merengue a d'ailleurs tenu un discours envers sa nouvelle recrue qui va enrichir le poste de central déjà fourni par les présences d'Éder Militão, Nacho, David Alaba (également capable de jouer latéral) et Jesús Vallejo.Nous sommes tous ravis de pouvoir compter sur un joueur comme toi et de pouvoir réaliser ton rêve", s'est félicité Pérez.Contacté pour la première fois par le Real Madrid en septembre dernier, avant de discuter avec Carlo Ancelotti en avril, Rüdiger a déjà évolué au Bernabeu cette saison. Buteur, il avait vu Chelsea être renversé par le Real Madrid le 12 avril dernier à l'occasion du quart de finale retour de Ligue des Champions ( victoire 1-3 du Real à l'aller ; défaite 2-3 au retour). Menant 3-0, les joueurs de Thomas Tuchel avaient craqué devant les réalisations de Rodrygo et Benzema. "C'était la première fois que je jouais au Bernabéu et pour moi, il y avait des émotions incroyables. Après le troisième but, il y avait encore une bonne ambiance dans le stade", s'est souvenu celui qui portera le numéro 22 et pourrait débuter le 23 juillet prochain, avec un Clasico à Las Vegas face au Barça dans le cadre du Soccer Champions Tour.