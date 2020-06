Ce n’est un secret pour personne, les dirigeants madrilènes se seraient mis aux trousses d’Eduardo Camavinga, l’un des joueurs les plus prometteurs de la Ligue 1. Même si la période ne s’y prête pas vraiment, ils seraient disposés à miser gros pour mettre la main sur le milieu de terrain du Stade Rennais. Toutefois, le problème qui se pose pour le prestigieux club espagnol, c’est qu’il n’a plus que quelques jours pour tenter de boucler cette opération. La semaine prochaine, la clause de l’international tricolore risque de devenir trop élevée.

Rennes travaille sur une prolongation pour Camavinga



Selon le quotidien AS, Rennes prévoit de faire signer un nouveau contrat à son prodige, et avec cet engagement la valeur marchande du joueur sera considérablement boostée. Actuellement, elle se situerait autour de 50M€ « seulement ». Le club breton veut éviter que l’épisode Ousmane Dembelé ne se reproduise, et c’est pourquoi la priorité est à un nouveau deal, à même de cadenasser le joueur ou leur garantir une indemnité de transfert record.



Le mercato en Espagne étant encore officiellement fermé, les décideurs merengue sont limités dans leurs manœuvres. Cependant, ils peuvent tenter une approche pour avoir une option sur le recrutement de Camavinga. Et cette démarche est facilitée par la position du principal intéressé. Ce dernier aurait confié à son entourage qu’il serait très heureux de rallier Bernabeu dès cette année et que ça serait même l’unique destination pour laquelle il serait disposé à quitter Rennes avant l’expiration de son contrat, prévue en 2022.