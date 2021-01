Real Madrid : Ramos, le point de non-retour ?

Le journaliste Josep Pedrerol est bien connu des Espagnols, habitués à ses airs dramatiques, accompagnés d'une musique pleine de suspense et de longues pauses lorsqu'il révèle une "bombe". Et c'est ce même ton qu'il a pris pour évoquer le dossier Sergio Ramos dans l'émission télévisée El Chiringuito de Jugones. D'après ses informations, le capitaine du Real Madrid et son président, Florentino Perez, se sont entretenus face à face. Ce dernier lui aurait proposé deux offres : « Si tu acceptes de baisser ton salaire de 10% on te prolonge de deux ans, sinon seulement un an ». Ces 10%, Florentino Perez insiste bien dessus.

« On a demandé à toute l'équipe de baisser son salaire de 10% » aurait-il dit à Ramos. Mais le joueur ne veut pas voir son salaire être diminué, bien au contraire. Toujours d'après Josep Pedrerol, l'Espagnol, notamment pisté par le PSG, aurait avoué les yeux dans les yeux à son président qu'il allait « commencer à écouter les offres » proposées par d'autres clubs. Un coup de massue pour le boss des Merengue.

🌞🏃‍♂️ ¡Buenos días madridistas!#RMCity | #HalaMadrid pic.twitter.com/ApIJDrbZ5c

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 28, 2021

Pas de nouvelle offre ?



Josep Pedrerol affirme que le Real s'attend à un départ de son défenseur le 30 juin, « il ne va pas continuer » confirme le journaliste. « Il cherche des offres, il travaille sur son départ » poursuit-il en fixant la caméra. Pour le moment, Florentino Perez n'a pas eu de nouvelles de son joueur mais « si Ramos veut continuer il n'a qu'à m'appeler » aurait-il dit. Et le Real Madrid ne devrait pas lui faire d'autres propositions, ce qui pourrait donc entraîner le départ du mythique défenseur.

Avec la crise sanitaire qui s'est ajoutée aux problèmes financiers du club madrilène, le Real n'a pas les moyens de proposer des offres extravagantes. Pour le moment, aucun des deux protagonistes n'a confirmé ou démenti cette conversation relayée par Josep Pedrerol à la télévision espagnole. Alors se queda ou se queda pas ? Affaire à suivre.