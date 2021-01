Real Madrid : Prolongation pour Modric ?

L’idylle entre le Real Madrid et Luka Modric est bien partie pour durer encore quelques années. Alors qu’il était en fin de contrat à l’issue de la campagne en cours, le milieu de terrain croate devrait parapher un nouveau bail avec les Merengue dans les prochains jours. Selon le quotidien Marca, il y a désormais un accord total entre les deux parties en ce qui concerne les conditions financières d’un nouveau contrat.

Zidane n’arrive pas à se passer de Modric

Modric fait partie des cadres de la formation de Zinédine Zidane. Il s’y produit depuis 2012 et compte pas moins de 365 rencontres avec la Casa Blanca. Cette saison, et en dépit de son âge, il demeure parmi les éléments les plus utilisés, avec 22 apparitions toutes compétitions confondues (et 4 buts marqués).



Le dossier Modric étant désormais réglé, le Real peut se concentrer désormais entièrement sur celui de Sergio Ramos. Le cas du capitaine est cependant beaucoup plus épineux. La presse ibérique a même indiqué qu’il n’y a toujours eu aucune offre sur la table pour l’international espagnol.