Cette fois, il n’y a plus de doute possible. Kylian Mbappé va bien poursuivre sa carrière au PSG et snober les sollicitations du Real Madrid. L’annonce de cette décision définitive du Bondynois a été faite par Florentino Pérez lui-même vendredi soir, en marge de la rencontre du championnat entre les Merengue et le Betis (0-0).

Le Real n’y croit plus pour Mbappé



Selon le journaliste espagnol Guillem Ballague, l’homme fort de la Maison Blanche a signifié à son vestiaire qu’il n’y avait plus aucune chance pour que Mbappé les rejoigne cet été. Comme les rumeurs le suggéraient ces dernières heures, l’international français a fait le choix de tourner le dos à ses courtisans espagnols pour prolonger avec le club où il évolue depuis 2017. Si cela se confirme, ce qui devrait être le cas dès ce samedi, le Real manquera pour la deuxième année de suite de recruter la star française.



Il est peu probable que les Madrilènes reviendront à la charge une troisième fois pour l’ancien monégasque dans le futur, même s’il ne faut jamais dire jamais. Le prestigieux club espagnol n’a pas l’habitude de se faire éconduire par les joueurs qu’il vise. Et encore moins d’être utilisé pour faire grimper les offres extérieures. L’histoire entre le Real Madrid et Mbappé pourrait donc s’être achevée avant même d’avoir commencé.