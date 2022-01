Pendant longtemps, la direction madrilène avait envisagé s’offrir les services de Paul Pogba. Ce n’est désormais plus le cas. Les responsables merengue ont définitivement abandonné la piste menant à l’international tricolore. D’abord parce que le niveau de forme du Français est trop fluctuant depuis plusieurs mois, et aussi parce qu’ils ont aujourd’hui une alternative à ce poste. Et elle s’appelle Ryan Gravenberch, d’après ce que rapporte le média Defensa Central. Le sociétaire de l’Ajax d’Amsterdam (19 ans) serait même leur priorité.

Un pari sur l’avenir pour le Real

Contrairement à Pogba, Gravenberch ne peut pas être recruté gratuitement car il est sous contrat avec sa formation hollandaise. En revanche, ses exigences salariales sont bien moins élevées que celles de La Pioche. De plus, il représente un pari sur l’avenir et avec une possibilité de revente plus tard. Pour Carlo Ancelotti, ça serait donc un renfort très intéressant, notamment pour commencer à préparer la relève dans un secteur qui se fait vieillissant bien que toujours performant.