Real Madrid : Pochettino après Zidane ?

Le Real Madrid a repris dimanche dernier sa place de leader au classement de la Liga suite à son succès contre le FC Barcelone. Un succès important pour l’équipe et aussi pour Zinedine Zidane, dont on s’interrogeait sur la capacité à faire briller les siens lors des grands matchs. Le coach français a réussi cet examen, mais ce n’est pas pour autant que les réserves à son sujet ont totalement disparu. Si l’on se fie aux rumeurs qui circulent en Angleterre, le technicien français serait même toujours menacé à son poste de coach. Si saison blanche il y a pour les Merengue, il sera amené à rendre son tablier.

Pochettino préférait le Real au Barça

C’est le quotidien The Independent qui a révélé cette information, en indiquant que les responsables merengue auraient déjà ciblé son potentiel remplaçant. Et il s’agirait de Mauricio Pochettino. Ce dernier a l’avantage d’être libre, de parler l’espagnol et aussi de connaitre la Liga puisque dans ce championnat qui l’a lancé sa carrière de coach. Ce n’est pas la première fois que son nom est associé aux Merengue. L’ex-coach des Spurs rêverait même depuis longtemps de ce poste dans la capitale espagnole, alors qu’il est rebuté par celui du FC Barcelone vu qu’il a entrainé chez les rivaux de l’Espanyol. Débarquera-t-il à Bernabeu l’été prochain ? Le doute est permis.