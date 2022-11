Fini les Galactiques, Pérez veut recruter des jeunes

Après avoir échoué à recruter des joueurs "galactiques" ces dernières années, le Real Madrid s'est focalisé dans la prospection de jeunes joueurs à fort potentiel. Une nouvelle stratégie que Florentino Pérez assume pleinement, quitte à jeter un froid sur la perspective de voir débarquer des joueurs du calibre de Kylian Mbappé ou Erling Haaland à court ou moyen terme.

"Que l'on recrute un Galactique ou qu'un jeune de la Cantera progresse, cela me donne la même satisfaction, a lancé le président du Real dans des propos repris par Tuttosport. Camavinga, par exemple. Il est arrivé à 18 ans, il grandit et il a toute sa carrière devant lui. A contrario, Zidane est arrivé et c'était déjà un champion. (…) Le Real doit être un mélange de champions et de jeunes talents."

"À présent, on mise davantage sur les jeunes parce qu'il est plus difficile de recruter des superstars. Les équipes ne veulent pas les vendre. C'est pour ça que nous avons des Vinicius Jr, Rodrygo, Valverde, Militao, Camavinga, Tchouaméni... C'est beau de les voir aux côtés de Modric, Kroos...", a conclu Florentino Pérez. Le message est clair.