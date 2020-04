Sergio Ramos a beau être le capitaine du Real et son élément le plus expérimenté, il ne fait pas partie actuellement des priorités du club merengue. C’est ce qu’on pourrait déduire de l’information divulguée ce mardi par le quotidien madrilène AS. D’après cette source, il n’y a pas encore eu de discussion entamée pour la prolongation de son contrat alors qu’il sera libre de tout engagement en juin 2021. La pandémie de coronavirus a gelé les manœuvres de la direction merengue par rapport au mercato, mais cela ne suffit probablement pas pour expliquer l’absence d’offre pour le joueur plus emblématique de l’équipe.

Un contrat longue durée ou pas ?



Âgé de 34 ans, Sergio Ramos a l’intention de rester à Madrid. Il n’a même aucune raison de partir vu qu’il jouit dans la capitale espagnole de conditions salariales très avantageuses (12M€ par an). Il espère bénéficier d’un nouveau deal de longue durée, mais il n’est pas sûr qu’il obtienne gain de cause. À l’instar d’autres grands clubs européens, le Real évite les engagements de plusieurs années avec ses joueurs trentenaires. Fera-t-il une exception pour l’Andalou ?