Il y a quelques mois à peine, Luka Modric envisageait sérieusement de quitter Madrid. Courtisé par l’Inter Milan l’été dernier, le Ballon d’Or 2018 avait alors fait part à ses dirigeants de ses envies d’ailleurs. Finalement retenu, le meneur de jeu de 33 ans aurait depuis changé d’avis sur la question. En effet, selon As, l’ancien de Tottenham désirerait désormais rempiler son contrat, qui court jusqu’en 2020, avec la Maison Blanche. Le media ibérique ajoute que Florentino Perez aurait donné son feu vert pour entamer des négociations avec l'international croate, qui pourrait ainsi bénéficier d'une revalorisation salariale et devenir l'un des joueurs les mieux rémunérés du club.

