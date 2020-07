Même le club le plus riche du monde fait aujourd’hui attention à ses économies. Alors qu’ils étaient habitués à s’offrir les transfuges les plus chers, les Madrilènes doivent désormais compter leurs sous. Et, surtout, il n’est pas question de faire des folies en allant chercher les joueurs les plus couteux en activité. Florentino Pérez, l’homme fort du Real, l’a indiqué dès jeudi soir au milieu des célébrations du titre de champion : « Aujourd’hui, il nous est impossible de faire venir des très grosses recrues lors du mercato. La situation est mauvaise ».

Le Real prêt à patienter pour Mbappé



Parmi les joueurs qui auraient pu prendre la direction de Bernabeu s’il n’y avait pas eu le Covid-19 et toutes ses conséquences il y a Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG n’a jamais caché son intérêt pour le Real, et les Merengue lui ont également fait les yeux doux à plusieurs reprises. Que ça soit par le biais du président ou par l’intermédiaire du capitaine de l’équipe (Sergio Ramos). La donne a donc évolué dernièrement et il y a zéro chance pour que le natif de Bondy, que l’on considère comme le footballeur le plus cher du circuit avec une valeur marchande estimée à 260M€ (selon l’observatoire CIES), atterrisse à Madrid. Pérez le confirme : « Mbappé ? On va devoir attendre que la situation soit meilleure ».