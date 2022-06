Real Madrid : Mariano Diaz a fait son choix

Après les réticences de l'attaquant à quitter les Blancos l'année dernière, il semble enfin prêt à se lancer dans une nouvelle aventure après un retour infructueux au club en provenance de Lyon en 2018. Au cours de ces quatre saisons, Mariano a joué un total de 59 matchs, marquant sept buts. Son importance dans l'équipe n'a pas été celle attendue lors de son retour pour 21 millions d'euros.

Mariano Diaz veut partir

Ses blessures constantes ne l'ont pas aidé non plus mais, bien qu'il soit rarement intégré à l'équipe, il a toujours préféré rester au Real Madrid malgré les offres. Le Real Madrid a même cherché à le faire partir au Rayo Vallecano avec un salaire plus élevé que celui qu'il recevait, mais le joueur a préféré rester au stade Santiago Bernabeu. Une saison plus tard, voyant le peu de chances que lui a donné Carlo Ancelotti, il cherche désormais activement une porte de sortie avant la fin de son contrat qui se termine en 2023.