Karim Benzema et ses partenaires ont atteint leur objectif. Pas favoris des pronostics, les joueurs du Real Madrid ont écarté un-à-un les ogres qui leur étaient proposés, avant de s'imposer en finale samedi soir au Stade de France, face à Liverpool (1-0). Quatorzième trophée de Ligue des Champions pour les Merengues, mais également vingt-cinquième titre personnel sous les couleurs madrilènes pour Marcelo. Véritable cadre du club, le Brésilien n'en a pas moins indiqué qu'il s'en allait.



Arrivé de Fluminense en janvier 2007, celui qui est aujourd'hui âgé de trente-quatre ans a été de toutes les grandes heures madrilènes depuis quinze ans. Si son départ n'est pas vraiment une surprise, il laissera tout de même un grand trou... Que Ferland Mendy a déjà commencé à combler. Et c'est au micro de Movistar que Marcelo a confirmé la nouvelle. "C'est une énorme émotion parce que c'était mon dernier match avec le Real Madrid. Je quitte le club, et le faire en remportant une dernière Ligue des champions est une immense joie."

"C'était mieux ainsi"

L'international auriverde a ensuite avoué avoir longtemps pesé le pour et le contre concernant une possibilité de prolonger encore un peu l'aventure merengue, mais le choix est désormais acté. "Nous avons discuté et j'ai finalement décidé que c'était mieux ainsi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire au Real et j'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde." Reste désormais à savoir ce que Marcelo fera la saison prochaine.