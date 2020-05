Real Madrid : Lucas Vazquez fait une annonce pour son avenir

Dans le paysage ultra-concurrentiel d'un grand club européen, la hiérarchie des statuts est une donnée importante. Il est assez rare de voir joueur qui n'est pas considéré comme un titulaire accepter son rôle de joker. C'est le cas de Lucas Vazquez, joueur d'appoint idéal dans l'esprit de Zinédine Zidane. Alors que son contrat expire en 2021, le virevoltant ailier a bien l'intention de prolonger son bail, clamant son attachement au club.

Lucas Vazquez exprime son désir de s'inscrire dans la durée

« Depuis ma plus tendre enfance, je suis pour le Real Madrid, a-t-il expliqué sur la chaîne officielle du Real Madrid. Et dès que je suis entré dans le centre de formation, l'objectif, comme celui de tous, était de jouer avec l'équipe première. C'est ma cinquième saison, je suis très heureux et j'espère en compter bien d'autres », a conclu Lucas Vazquez. Le message est passé.