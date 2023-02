Real Madrid : les Merengue prêts à casser leur tirelire pour Bellingham cet été ?

Le Real Madrid va-t-il faire des folies pour Jude Bellingham cet été ? Il se pourrait effectivement que cela soit le cas étant donné que les dirigeants des Merengue souhaiteraient ardemment attirer la pépite du Borussia Dortmund et de la sélection anglaise. Brillant cette saison, Bellingham a été très bon durant le Mondial au Qatar et il a épaté dans la sélection des Three Lions. Egalement en forme avec le club de la Ruhr en Allemagne, il semble destiné à quitter son club au terme de cette saison. Mais sa destination reste encore inconnue et alors que Liverpool et Manchester City veulent le faire signer, le Real Madrid compte bien tout donner afin d'empocher la mise.

Le Real Madrid veut Bellingham

Etant donné que l'entrejeu des Madrilènes commence à être vieillissant, avec Toni Kroos et Luka Modric plus proches de la fin que du début de leur carrière, les dirigeants madrilènes souhaiteraient apporter du sang neuf en vue de constituer un trio Tchouaméni - Camavinga - Bellingham. Cela aurait de l'allure et il semble, d'après des informations du média Marca, que le Real serait prêt à miser très gros sur l'Anglais cet été. Le Real Madrid n'est pas dans l'optique de renforcer son effectif avec de nombreux joueurs l'été prochain mais il veut absolument faire signer Bellingham.

Seulement, il n'est pas certain que Florentino Perez veuille mettre la main à la poche, d'autant que le Real devrait se concentrer sur les prolongations de contrat de Toni Kroos, Luka Modric et Dani Ceballos. Mais pour Bellingham, le champion d'Espagne en titre pourrait peut-être s'accorder une folie et il faudra suivre ce dossier de près car il s'annonce bouillant lors du mercato d'été dans quelques mois.