Même s’il ne cesse de séduire par sa longévité et sa capacité à rester performant dans la durée, Luka Modric se rapproche inévitablement de la fin de sa carrière. Il devrait être bientôt prolongé d’un an par son club du Real, mais certainement pas plus au regard de son âge avancé (36 ans). Du côté de la Casa Blanca, on commence même à travailler déjà activement sur sa succession.

Le Real a déjà tout prévu

Le Real est donc à la recherche d'un nouveau patron au milieu de terrain, susceptible de faire oublier l’ancien Ballon d’Or. Et le quotidien AS affirme que le très prometteur Jude Bellingham a été identifié comme une solution potentielle dans ce secteur. L'international anglais est pressenti pour un transfert en Espagne en 2023, date à laquelle Modric devrait finalement partir.



Bellingham, qui aura 19 ans en juin prochain, serait autorisé à jouer une année supplémentaire en Allemagne avant de rejoindre la capitale espagnole pour assurer la relève dans l’entrejeu. Le jeune milieu de terrain en est à sa deuxième saison avec le BVB après avoir rejoint la Ruhr en provenance de Birmingham et pour un montant de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, il coûterait au moins trois fois plus.