La signature d'Aurélien Tchouameni, qui a fini par remplacer Casemiro plus tôt que prévu, est un excellent exemple de la nouvelle stratégie de recrutement du Real. Les regards se tournent désormais vers Toni Kroos. L'Allemand a réalisé un excellent début de saison mais son contrat expire l'été prochain. Jusqu'à présent, il a refusé d'entamer des négociations.

Le Real vise un jeune brésilien

Certains au sein du Real Madrid s'attendent à ce qu'il prenne sa retraite à la fin de la saison et donc les Blancos étudient les options potentielles pour recruter, si cela se produit. Selon AS, les merengue pensent avoir trouvé un remplaçant pour Kroos au Brésil. L'option qu'ils préfèrent est Joao Gomes de Flamengo. Son talent n'est pas non plus un secret et son nom est apparu conjointement avec Liverpool et Manchester United ces dernières semaines. Le joueur de 21 ans a déjà fait plus de 100 apparitions avec Flamengo et est un élément essentiel de leur équipe.